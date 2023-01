Gerusalemme: arrestati i genitori di kheiry Alkam e 15 persone. Ma si sgonfia la pista terroristica

(PRIMAPRESS) - GERUSALEMME - Questa mattina sono stati arrestati 15 giovani che nelle ultime 24 ore si sarebbero recati nella residenza di kheiry Alkam, il palestinese 25enne autore della strage di ieri sera nella sinagoga del quartiere ortodosso di Neve Yaakov, Alkam, prima di essere ucciso dalla polizia aveva colpito a morte sette persone che stavano partecipando alla preghiera del venerdì sera nella sinagoga. Oggi sono stati arrestati anche i genitori del terrorista.

Uno degli inservienti della sinagoga che ha assistito all'attacco ha detto che la polizia è arrivata sul posto solo dopo 20 minuti che erano stati sparati i primi colpi, poiché non credevano ai chiamanti e pensavano che il rumore provenisse da colpi sparati in l'aria nei vicini quartieri di Gerusalemme est. Un portavoce della polizia, tuttavia, ha affermato che il terrorista è stato catturato entro cinque minuti dalla ricezione della prima chiamata.

Il terrorista è stato identificato come Kheiry Alkam di Gerusalemme est ed è stato riferito che non aveva legami noti con il terrorismo prima dell'attacco. - (PRIMAPRESS)