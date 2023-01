Germania, summit NATO a Remstein per aiuti all'Ucraina. Mosca: "Illusioni dell'Occidente"

(PRIMAPRESS) - RAMSTEIN (GERMANIA) - Riunione cruciale nella base militare Usa di Ramstein, in Germania, dei Paesi che sostengono militarmente l'Ucraina. Il presidente Zelensky ha detto di a- spettarsi "decisioni forti", come l'in- vio di blindati pesanti.Usa, Regno Uni- to, Svezia e Danimarca hanno già annun- ciato nuove forniture di armi a Kiev. "Ringrazio Biden per aver fornito al- l'Ucraina un altro potente pacchetto di supporto" da 2,5 mld di dollari, scrive Zelensky su Twitter. Dall'inizio del- l'invasione, gli Usa hanno assistito Kiev per un totale di 26,7 miliardi. Un modo per sollecitare il Cancelliere Sholtz a decidere in fretta sull’invio dei carri armati Panzer richiesti da Kiev, gli unici in grado di rispondere all’esigenze di una guerra che si basa su fronti d’attacco diversi e richiede quindi spostamenti di mezzi veloci.

Dal Fronte di Mosca, il Cremlino parla di illusione dell'occidente di voler vedere vincere questo conflitto da parte dell'Ucraina. "Vedo da parte dell'Occidente l'impegno di un'illusione drammatica sulla possibilità per l'Ucraina di avere qualche successo sul campo di battaglia". Così il portavoce del Cremlino, Peskov, mentre si apre l'incontro degli alleati di Kiev in Germania. "E' una drammatica illusione che vi fa- rà pentire più di una volta",ha aggiun- to il portavoce, secondo cui la consegna di altri armamenti occidentali al- l'Ucraina "non cambieranno sostanzial- mente nulla, ma aggiungeranno problemi all'Ucraina e al popolo ucraino". - (PRIMAPRESS)