Germania senza maggioranze forti. Leschet (Cdu-Csu): "Nessun mandato chiaro per governare"

(PRIMAPRESS) - BERLINO - Elezioni con vittorie di spanna quelle che hanno caratterizzato il voto in Germania. "Nessun partito ha ricevuto un mandato chiaro per governare". Così in conferenza a Berlino il candidato cancelliere di Cdu-Csu, Laschet, replicando indirettamente al candidato socialdemocratico,Scholz,che rivendica la vittoria dell' Spd alle elezioni e il mandato per formare la coalizione di governo."Una coalizione non è un matrimonio forzato e neanche una somma matematica" dei risultati dei vari partiti, ha detto."Sarà cancelliere chi riuscirà a conciliare le proposte e a sviluppare un buon progetto per i prossimi 4 anni" - (PRIMAPRESS)