Geopolitica: il piano di Biden per contenere la Cina all'Indo-Pacific Framework

(PRIMAPRESS) - TOKIO - Il presidente Usa Biden, a Tokyo per l'Indo-pacific economic framework (Ipef) lancia il piano di investimenti per rafforzare rapporti commerciali e presenza nell'area. Alla nuova piattaforma economica, "introdotta per ostacolare l'espansionismo cinese", aderiscono 13 Paesi,ha detto Biden in conferenza stampa assieme al premier nipponico,Kishida. Se la Cina invaderà Taiwan, ririsponderemo militarmente, ha aggiunto. La strategia Usa per contenere la Cina è destinata a fallire,ha detto il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi. - (PRIMAPRESS)