Geopolitica: Biden revoca all’Afghanistan lo status di alleato strategico non NATO

(PRIMAPRESS) - USA - Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha revocato all'Afghanistan lo status di alleato strategico non NATO, concesso nel 2012 dal suo predecessore Barack Obama. In una breve notifica indirizzata al Segretario di Stato, Anthony Blinken, il presidente ha notificato la decisione ieri. Nel 2012, gli Usa hanno designato il paese dell'Asia centrale come alleato strategico non NATO per facilitare l'acquisizione da parte del governo di Kabul, allora alleato di Washington, di equipaggiamento militare Usa. . - (PRIMAPRESS)