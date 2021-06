Genocidio nativi Canada: bruciate due chiese cattoliche. Le scuse di stato di Trudeau

(PRIMAPRESS) - CANADA - Le reazioni alla scoperta di altre fosse comuni per il genocidio di bambini indigeni, ha provocato il rogo di altre 2 chiese nel Canada occidentale. È il ritrovamento di 1.000 tombe in prossimità di ex scuole per nativi gestite dalla Chiesa cattolica nella Columbia Britannica ad aver scossò ulteriormente le coscienze ma arrivano a gesti estremi. I ritrovamenti sono diventati rilevanti: 750 resti di sepolture erano state trovate in un ex collegio a Marieval, e in una struttura simile erano stati ritrovati i corpi di 215 bambini. Testimonianze di un vero e proprio genocidio culturale:150.000 bimbi separati a forza dalle famiglie.4.000 morirono e molti subirono abusi sessuali. Il premier Trudeau ha chiesto scusa e ha invitato il Papa a fare lo stesso. - (PRIMAPRESS)