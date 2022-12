Gelo Usa: è stato d’emergenza da New York al Texas con tempeste di neve

(PRIMAPRESS) - USA - La morsa di gelo annunciata negli Stati Uniti si sta confermando oltre le previsioni. Sono oltre 240 milioni gli americani (il 70%) interessati dalla tempesta po- lare che investe gli Usa. E sono 1,5 mln di persone quelle rimaste senza elettricità, in particolare in Nord e Sud Carolina, Connecticut e Texas.La tempesta ha por- tato il periodo natalizio più freddo degli ultimi 80 anni. Finora si contano 12 morti.Forti i disagi per il traffico aereo, ferroviario e automobilistico. Diversi Stati, tra cui quelli di New York, Oklahoma, Kentucky, Georgia e Nord Carolina, hanno dichiarato lo stato d'emergenza. - (PRIMAPRESS)