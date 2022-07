Gasdotto Nord Stream 1: la turbina canadese infiamma lo scontro sulle sanzioni a Mosca

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Per lo stop del gasdotto russo Stream 1, a causa di un guasto ad una turbina di manifattura canadese, il possibile intervento dell'azienda produttrice è stato criticato dal presidente ucraino Zelensky. "Il rappresentante del Canada in Ucraina è stato convocato per un'eccezione inaccettabile al regime di sanzioni contro la Russia". Lo ha affermato il presidente ucraino Zelensky riferendosi alla consegna delle turbine dal Canada a Berlino per il Nord Stream 1. "La decisione sull'eccezione alle sanzioni sarà percepita a Mosca esclusiva- mente come manifestazione di debolezza. Questa è la loro logica.E ora la Russia cercherà non solo di limitare ma di chiudere completamente la fornitura di gas all'Europa nel momento più acuto". - (PRIMAPRESS)