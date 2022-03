Gas russo: gli Usa verso lo stop dell’importazioni. Biden:”Sarà unità tutta la Nato e l’Europa”

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - "Il petrolio e il gas russo non saranno più importati dalla Russia.L'America si schiera col popolo ucraino. Tutta la Nato e gli alleati europei uniti". Così il presidente Usa, Biden,che ha annunciato il divieto dell'import da Mosca. "Lavoriamo con gli alleati per ridurre la loro dipendenza energetica dalla Russia. Non sovvenzioniamo più la guerRa di Putin"."L'aggressione russa costa a tutti. Con questa crisi non possiamo ridurre i prezzi dell'energia,ma puntatare sulla transizione ecologica".E anche Londra vieta import petrolio russo. - (PRIMAPRESS)