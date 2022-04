Gas e conflitto in Ucraina i temi centrali dell’incontro tra Mario Draghi e Mark Rutte

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha incontrato a Palazzo Chigi il Primo Ministro dei Paesi Bassi, Mark Rutte e nella conferenza tenuta dopo la prima parte del loro confronto, si è parlato di risposte unitarie che l'Europa dovrà dare all'invasione russa sia in termini di sanzioni per sottrarsi al vincolo obbligato della fornitura del gas da Mosca. Una dipendenza hanno detto sia Draghi che Rutte che dovrà trovare al più presto una soluzione alternativa. Ci sono invece ancora distanze tra i due leader circa l'obiettivo di fissare un tetto europeo al prezzo del gas. "Non sono ancora riuscito a convincere Mark - ha detto Draghi - su questo aspetto ma ci proverò ancora nel pomeriggio". "Si è vero - ha ammesso Rutte - non ne sono ancora convinto che sia la strada giusta ma questo non significa che analizzeremo i fatti per evitare che le divergenze siano solo ideologiche". Ma Rutte ha anche detto che la collaborazione con l'Italia è Draghi parte da lontano e si è sempre mostrata efficacia, - (PRIMAPRESS)