G7 Transizione Ecologica: a Berlino accordo fine finanziamenti per centrali fossili entro 2022

(PRIMAPRESS) - BERLINO - "Verso stop all'energia inquinante" Il G7 si impegna a lavorare per eliminare gradualmente l'energia inquinante alimentata a carbone e a decarbonizzare la maggior parte della produzione elet- trica entro il 2035. Lo si legge nel comunicato finale della riunione dei ministri di Energia e Clima, a Berlino. I Paesi del G7 si impegnano ad "aumentare significativamente" i trasporti "a basse o zero emissione di carbonio" e alla "costruzione di edifici a zero emissioni al 2030 o prima". Impegno anche a porre fine ai finanziamenti pubblici a centrali fossili entro il 2022. - (PRIMAPRESS)