G7: nuove sanzioni alla Russia nel documento dell'UE. Nel mirino anche la Bielorussia

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Si è conclusa la prima giornata del vertice dei leader del G7 a Bruxelles. Sotto invito della presidenza tedesca del G7 è stato redatto un documento di 19 punti che fissa l'intervento dei paesi membri nell'azione di contrasto del conflitto ucraino. Il documento intende rafforzare la cooperazione alla luce "dell'aggressione ingiustificata, non provocata e illegale della Russia e della guerra d'elezione del Presidente Putin contro l'Ucraina indipendente e sovrana. Staremo al fianco del governo e del popolo ucraino".

Il documento fissa nuove sanzioni nei confronti della Russia ma valuterà anche il coinvolgimento della Bielorssia nell'invazione dell'Ucraina.

Ecco i punti stigmatizzati nel documento dell'UE.

"Siamo uniti nella nostra determinazione a ristabilire la pace e la stabilità ea sostenere il diritto internazionale. A seguito della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2 marzo 2022, continueremo a sostenere la stragrande maggioranza della comunità internazionale nel condannare l'aggressione militare russa e le sofferenze e la perdita di vite umane che continua a causare. Rimaniamo sconvolti e condanniamo i devastanti attacchi alla popolazione ucraina e alle infrastrutture civili, inclusi ospedali e scuole. Accogliamo con favore le indagini sui meccanismi internazionali, anche da parte del Procuratore della Corte penale internazionale. Lavoreremo insieme per sostenere la raccolta di prove di crimini di guerra. L'assedio di Mariupol e di altre città ucraine e la negazione dell'accesso umanitario da parte delle forze militari russe sono inaccettabili. Le forze russe devono fornire immediatamente percorsi sicuri verso altre parti dell'Ucraina, nonché aiuti umanitari da consegnare a Mariupol e ad altre città assediate. La dirigenza russa è obbligata a conformarsi immediatamente all'ordine della Corte internazionale di giustizia di sospendere le operazioni militari iniziate il 24 febbraio 2022 nel territorio dell'Ucraina, senza ulteriori indugi. Esortiamo inoltre la Russia a ritirare le sue forze e attrezzature militari dall'intero territorio dell'Ucraina. Chiediamo inoltre alle autorità bielorusse di evitare un'ulteriore escalation e di astenersi dall'usare le loro forze militari contro l'Ucraina. Inoltre, esortiamo tutti i paesi a non fornire assistenza militare o di altro tipo alla Russia per continuare la sua aggressione in Ucraina. Saremo vigili riguardo a tale assistenza. Non risparmieremo sforzi per ritenere il presidente Putin e gli architetti e sostenitori di questa aggressione, incluso il regime di Lukashenko in Bielorussia, responsabili delle loro azioni. A tal fine, continueremo a lavorare insieme, insieme ai nostri alleati e partner in tutto il mondo. Sottolineiamo la nostra determinazione a imporre gravi conseguenze alla Russia, anche attuando pienamente le misure economiche e finanziarie che abbiamo già imposto. Continueremo a collaborare strettamente, anche impegnando altri governi ad adottare misure restrittive simili a quelle già imposte dai membri del G7 e ad astenerci da evasioni, elusioni e riempimenti che cercano di ridurre o mitigare gli effetti delle nostre sanzioni. Incarichiamo i ministri competenti in un'iniziativa mirata di monitorare la piena attuazione delle sanzioni e di coordinare le risposte relative alle misure evasive, anche per quanto riguarda le transazioni in oro da parte della Banca centrale russa. Siamo pronti ad applicare misure aggiuntive come richiesto, continuando ad agire in unità mentre lo facciamo. Lodiamo quei partner che si sono allineati con noi in questi sforzi. L'attacco della Russia ha già messo a rischio la sicurezza e la protezione dei siti nucleari in Ucraina. Le attività militari russe stanno creando rischi estremi per la popolazione e l'ambiente, con potenziali conseguenze catastrofiche. La Russia deve rispettare i suoi obblighi internazionali e astenersi da qualsiasi attività che metta in pericolo i siti nucleari, consentendo il controllo senza ostacoli da parte delle autorità ucraine, nonché il pieno accesso e la cooperazione con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica. Mettiamo in guardia contro qualsiasi minaccia derivante dall'uso di armi chimiche, biologiche e nucleari o materiali correlati. Ricordiamo gli obblighi della Russia ai sensi dei trattati internazionali di cui è firmataria e che ci proteggono tutti. A questo proposito, denunziamo categoricamente la campagna di disinformazione maligna e del tutto infondata della Russia nei confronti dell'Ucraina, Stato nel pieno rispetto degli accordi internazionali di non proliferazione. Esprimiamo preoccupazione per altri paesi e attori che hanno amplificato la campagna di disinformazione della Russia. Siamo decisi a sostenere il popolo ucraino nella sua eroica resistenza all'aggressione ingiustificata e illegale della Russia. Intensificheremo il nostro sostegno all'Ucraina e ai paesi vicini. Ringraziamo tutti coloro che stanno già fornendo aiuti umanitari all'Ucraina e chiediamo ad altri di unirsi. Collaboreremo inoltre ai nostri sforzi per rafforzare la resilienza democratica e difendere i diritti umani in Ucraina e nei paesi limitrofi. Continueremo gli sforzi per sostenere l'Ucraina nella difesa delle sue reti contro gli incidenti informatici. In preparazione a qualsiasi risposta informatica dannosa russa alle azioni che abbiamo intrapreso, stiamo adottando misure per aumentare la resilienza dell'infrastruttura nelle nostre rispettive nazioni rafforzando le nostre difese informatiche coordinate e migliorando la nostra consapevolezza condivisa delle minacce informatiche. Lavoreremo anche per ritenere responsabili quegli attori - (PRIMAPRESS)