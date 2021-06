G7: la seconda giornata dei leader in Cornovaglia. L’intervento di Melinda Gates e Sir Vallance

Il virologo Sir Patrik Vallance

(PRIMAPRESS) - CORNOVAGLIA (REGNO UNITO) - Oggi 12 giugno i leader del G7, in corso in Cornovaglia, si ritroveranno per un’altra sessione di lavoro. Il summit del mattino tratterà “valori e resilienza”, poi nel pomeriggio la discussione si sposta sulla politica estera – compresa la distribuzione dei vaccini, con gli interventi di Melinda Gates e Sir Patrick Vallance. La sera faranno un barbecue sulla spiaggia e brinderanno con marshmallow intorno a un focolare, mentre le Frecce Rosse si esibiranno in un flypast e i musicisti si esibiranno in canti di mare. - (PRIMAPRESS)