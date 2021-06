G7: inizio domani in Cornovaglia. Oggi incontro di Biden con Johnson

(PRIMAPRESS) - REGNO UNITO - In Cornovaglia, domani 11 giugno ha inizio il G7 che si terrà fino al 13 giugno. È il primo in presenza dopo il picco di pandemia e ovviamente, il dispiegamento di forze dell'ordine è imponente. I grandi della terra, discuteranno di economia, sicurezza, equilibri internazionale ma anche clima e Covid-19. Ieri era già arrivato il presidente USA, Joe Biden con la first Lady e ha fatto visita alle truppe della Royal Air Force (Raf) Mildenhall, la base aerea che supporta le operazioni dell'aviazione americana nella contea del Suffolk, in Inghilterra. Ai giornalisti che gli avevano chiesto dei rapporti con la Russia, Biden ha risposto: "Non cerchiamo il conflitto, ma un rapporto stabile e prevedibile con la Russia", ribadendo però che gli Usa risponderanno in modo "robusto e significativo" a ogni azione ostile di Mosca”. Biden oggi si incontrerà con il premier Boris Johnson. - (PRIMAPRESS)