G7 Germania: oggi l’apertura del summit con il ripensamento tedesco sui combustibili fossili

(PRIMAPRESS) - GERMANIA - Il 48° vertice del G7 si apre questo 26 giugno sino al 28 a Schloss Elmau, Krün, nelle Alpi Bavaresi in Germania. La Germania aveva già ospitato un vertice del G7 nel 2015 a Schloss Elmau, in Baviera.

Ma che cosa c’è sul tavolo? Tra le indiscrezioni dei contenuti nella bozza dell’incontro ci sarebbe la proposta tedesca che mira a rinviare lo stop agli investimenti in combustibili fossili come «risposta temporanea» necessaria per gestire la crisi energetica. Il governo del cancelliere Scholz vorrà proporre ai partner del G7 di tornare sui propri passi su un accordo che bloccherebbe il finanziamento pubblico di progetti per l’estrazione di combustibili fossili entro la fine dell’anno. La motivazione è collegata alle problematiche sulle forniture di materie prime energetiche dovute alla guerra in Ucraina.

Ma nelle sette sessioni di lavoro del vertice si concentreranno su vari temi: economia globale, partenariati a favore dei paesi in via di sviluppo, politica estera e di sicurezza, sostenibilità, sicurezza alimentare, multilateralismo e trasformazione digitale. La presidenza tedesca ha inoltre invitato i leader di Argentina, India, Indonesia, Senegal e Sud Africa a partecipare a varie sessioni di lavoro durante il vertice. - (PRIMAPRESS)