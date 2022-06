G7 Germania: le dichiarazioni (senza giacca) dei leader su Ucraina e Moldova

(PRIMAPRESS) - KRÜN (GERMANIA) - Il caldo torrido di Caronte verrà ricordato anche dai leader del G7 in Germania a futura memoria di impegni per la lotta ai cambiamenti climatici. Tutti, nessuno escluso dei leader, hanno partecipato al meeting senza giacca e cravatta per sfuggire alle temperature roventi. E in questo clima arroventato che è stata lanciata la dichiarazione dell'incontro. "Noi, i leader del Gruppo dei Sette (G7), siamo fermi nella nostra solidarietà con l'Ucraina e riaffermiamo il nostro impegno incrollabile a sostenere il governo e il popolo ucraino nella loro coraggiosa difesa della sovranità e dell'integrità territoriale del loro paese e nella loro lotta per un futuro pacifico, prospero e democratico". Si legge nel documento che prosegue: "Accogliamo con favore la decisione del Consiglio europeo di concedere lo status di paese candidato all'Ucraina e alla Moldova. Continueremo a fornire supporto finanziario, umanitario, militare e diplomatico e staremo con l'Ucraina per tutto il tempo necessario. Nel farlo, ci impegniamo a dimostrare responsabilità e solidarietà globali lavorando per affrontare gli impatti internazionali dell'aggressione russa, in particolare sui più vulnerabili". - (PRIMAPRESS)