G7 Germania: l'annuncio di Borrell (Ue) per una nuova tranche di aiuti all'Ucraina

(PRIMAPRESS) - BERLINO - "Forniremo maggiore sostegno all'Ucraina, compreso quello militare. Annuncerò che l'Ue fornirà una nuova tranche di 500 mln di euro che porterà il sostegno militare totale a 2 mld". Così l'Alto rappresentante per la Politica estera Ue, Borrell, al suo arrivo alla riunione dei ministri degli Esteri per il secondo giorno del G7, in Germania. "Il lavoro sull'embargo al petrolio (russo ndr) continua", ha dichiarato. "Sono sicuro che avremo un accordo. Ci serve e lo avremo. Dobbiamo liberarci dalla dipendenza dal petrolio russo". Questo G7 in Germania, il primo dopo 16 anni senza l'ex cancelliera Merkel, si è aperto ieri con il meeting dei ministri della "digitalizzazione" dove sono state indicate alcune priorità: dall'internet libero agli standard tecnici trfasparenti e la protezione delle informazioni online a protezione dei cittadini. - (PRIMAPRESS)