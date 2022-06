G7 Germania, i leader alla Russia: "Smetta il blocco dei porti ucraini nel Mar Nero"

(PRIMAPRESS) - KRÜN (GERMANIA) - La Russia "metta fine senza condizioni al blocco dei porti ucraini in Mar Nero" Così si legge nella dichiarazione finale G7 sulla sicurezza alimentare. La dichiarazione prosegue: Mosca smetta di "distruggere infrastrutture portuali di trasporto, terminali e silos per il grano" e di "appropriarsi illegalmente di prodotti agricoli e attrezzature ucraine. Sosteniamo fortemente l'Ucraina nel riprendere il suo export agricolo sui mercati mondiali e gli sforzi Onu per sbloccare corridoi marittimi sicuri nel Mar Nero". - (PRIMAPRESS)