G7 Germania, Biden: “È il tempo di una partnership globale”. Con l’Ue mobilitare 600 mld

(PRIMAPRESS) - GERMANIA - "Lanciamo ufficialmente la partnership per gli investimenti e le infrastrutture globali". Lo ha annunciato Biden, a margine del vertice in Germania. L'obiettivo è mobilitare 600 miliardi di dollari entro il 2027, insieme con i partner del G7. In particolare gli Usa dovrebbe investire 200 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni. Gli investimenti, ha sottolineato Biden, riguarderanno in particolare "sviluppo sostenibile, stabilità globale, connettività, salute, parità di genere". "Non è carità,ma un investimento per tutti".

Una scelta di crescita diffusa che viene sostenuta anche dalla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen: "Abbiamo veramente bisogno, come democrazie di aprire il sentiero migliore a risultati concreti. Dobbiamo dimostrare ai nostri partner che loro hanno una scelta". Così von der Leyen in conferenza congiunta coi leader G7. "Il mondo ha bisogno di investimenti più che in ogni altro momento", ha detto. E il presidente del Consiglio, Michel: "Puntiamo alla creazione di infrastrutture sostenibili, di qualità nei Paesi emergenti". - (PRIMAPRESS)