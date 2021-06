G7 e Cina: accusa di "manipolazione politica" dal colosso asiatico al summit inglese

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Cina ha accusato il G7 di "manipolazione politica" e "interferenza" nei propri "affari interni",alla luce della posizione espressa ieri dal gruppo sulla questione dei diritti umani nel Xinjiang e a Hong Kong. "Il gruppo dei Sette sfrutta le questioni relative al Xinjiang per dedicarsi alla manipolazione politica e interferire negli affari interni della Cina, noi ci opponiamo fermamente" a questo, ha fatto sapere un portavoce dell'ambasciata cinese nel Regno Unito. L'irritazione negli ambienti diplomatici cinesi, tuttavia non ha colto quanto è stato detto anche dal premier italiano Draghi nel corso della conferenza stampa del summit in Cornovaglia, riferendosi a presunte interferenze ha sottolineato con decisione che in un trasparente rapporto di collaborazione, bisogna poter dire apertamente "ciò che non si condivide". - (PRIMAPRESS)