G7, Draghi: "Più spesa per investimenti che forme di sussidio". Così il premier racconta l'Italia

CORNOVAGLIA (REGNO UNITO) - "Questo è un buon periodo per l'economia mondiale. La ripresa ha avuto un forte picco e le politiche attuate durante la fase più acuta della pandemia si sono mostrate corrette". Lo ha detto il Presidente del Consiglio Mario Draghi durante il G7 in Cornovaglia. "Ci siamo concetrati su misure di sostegno rivolte alle imprese e alla persone. Ora ci stiamo orientando sempre più sulla spesa per gli investimenti e meno su forme di sussidio", ha aggiunto il presidente del Consiglio.