G7: apre oggi a Carbis Bay il summit mondiale con l'obiettivo di combattere il Covid

(PRIMAPRESS) - CORNOVAGLIA (REGNO UNITO) - Questa mattina e fino a domenica 13, a Carbis Bay, la località balneare a sud-est di St.Ives in Cornovaglia si apre il G7 presieduto dal primo ministro Boris Johnson. La Presidenza del G7 del Regno Unito avrà come obiettivo di unire le principali democrazie per aiutare il mondo a combattere, quindi ricostruire meglio dal coronavirus e creare un futuro più verde e più prospero. Il Regno Unito ha invitato Australia, India, Corea del Sud e Sudafrica come paesi ospiti al G7 di quest'anno. Intanto il summit partirà già con la sottoscrizione di una iniziativa globale in cui i leader del G7 si impegneranno a distribuire un miliardo di dosi di vaccini anti-Covid ai Paesi poveri. Lo ha annunciato lo stesso governo britannico ieri nel presentare la tre giorni di lavori in Cornovaglia. L'obiettivo è "porre fine alla pandemia" nel 2022, afferma Downing Street in un comunicato. Londra donerà 100 mln di dosi, e gli Usa si sono già impegnati a fornirne 500 mln. I 7 grandi "presenteranno un piano per ampliare la produzione di vaccini al fine di raggiungere questo obiettivo". Ieri Biden e Johnson hanno firmato un nuovo patto per la Carta Atlantica, rinnovando quello che fu un atto diplomatico del 1941 siglato da Roosevelt e Churchil. - (PRIMAPRESS)