G7, verso conclusioni con accordo su clima e biodiversità. Il "Green Recovery" di Draghi

(PRIMAPRESS) - CORNOVAGLIA (REGNO UNITO) - Ora serve "un accordo ambizioso e duraturo" su transizione ecologica,ambiente e clima, ha detto il premier Draghi alla sessione odierna del G7 in Cornovaglia. Due i temi dibattuti:cambiamenti climatici e biodiversità. Il G7 inviterà ad agire su entrambi i fronti,contestualmente. Evidenziata anche la necessità di destinare una quota importante di investimenti al Green recovery. L'Italia è pienamente in linea,avendo messo il 30% delle risorse a disposizione per la ricostruzione alla transizione ecologica. - (PRIMAPRESS)