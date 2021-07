G20 Venezia: ipotesi di un fisco globale e con una tassazione flat al 15% per le multinazionali

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - In una Venezia blindata per il meeting del G20 dei ministri esteri e delle finanze spuntano segnali per una convergenza su un fisco globale. Per il ministro delle Finanze tedesco Olaf Scholz tutti i Paesi membri sono d’accordo anche a impedire una ”concorrenza fiscale” basata sul trasferimento della sede delle aziende in Paesi a bassa tassazione. I ministri delle Finanze e i Governatori delle Banche centrali dei Paesi del G20,sarebbero vicino all’accordo sulla proposta di tassazione delle multinazionali. L’ipotesi è di introdurre un’aliquota minima al 15% e un meccanismo di ripartizione degli utili fra i Paesi. Le discussioni di oggi avrebbero anche evidenziato l’attenzione alle varianti del Covid-19 come fattore di rischio potenziale rispetto a un quadro macroeconomico di ripresa globale. - (PRIMAPRESS)