G20 Turismo, Draghi: "Da metà giugno pronto anche in Italia il Green Pass Europeo"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Pass Sanitario Europeo, entra negli obiettivi del programma "Draghi" per non perdere contatto con il resto dell'Unione europea. "Dobbiamo offrire regole chiare,semplici per garantire che i turisti possano venire da noi in sicurezza. A partire dalla seconda metà di giugno sarà pronto il Green pass europeo. Nell'attesa il governo italiano ha introdotto un pass verde nazionale, che entrerà in vigore dalla seconda metà di maggio". Così Draghi introducendo le conclusioni del G20 del Turismo. "Il mondo vuole viaggiare in Italia, la pandemia ci ha costretto a chiuderci ma l'Italia è pronta a ridare il Benvenuto al Mondo. Il turismo riemergerà più forte". Dal 1° dicembre 2020, l'Italia detiene la presidenza del G20, il forum internazionale che riunisce le principali economie del mondo. Dopo l'appuntamento di oggi dedicato al grande tema del Turismo dopo la pandemia, l'Italia si appresterà ad ospitare il Global Health Summit (21 maggio) a Roma, e il vertice dei leader del G20 ad ottobre. - (PRIMAPRESS)