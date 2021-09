G20 Salute: la seconda giornata del summit per decidere le strategie globali nelle future pandemie

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi lunedì 6 settembre si tiene la seconda giornata del G20 Salute sotto la presidenza italiana. E l’azione che chiuderà questo summit sarà il “Patto di Roma” per le dosi dei vaccini ai paesi più fragili. Ieri il presidente Mattarella era intervenuto sostenendo il dovere delle immunizzazioni: "Invocare la libertà di sottrarsi al vaccino mette a rischio la vita altrui". E aveva ammonito: è un dovere civico e morale.

In questa seconda sessione di oggi il tema punterà a fissare “I piani di preparazione attraverso l’approccio One Health e la risposta coordinata e collaborativa a livello globale alle emergenze sanitarie” si concluderà con la terza sessione del summit che dovrà “Definire strategie globali comuni per sostenere l’accesso equo agli strumenti di controllo delle malattie (VTD), incluso l’investimento continuo nella promozione della salute e nella prevenzione delle malattie per raggiungere la copertura sanitaria universale”. Nel pomeriggio ci sarà la sessione finale con la presentazione delle conclusioni del Side Event sulla salute mentale e l’adozione della Dichiarazione del G20 Salute 2021. Le conclusioni sono affidate alla presidenza italiana con il ministro Speranza e alle 16.30 la conferenza stampa della presidenza italiana che farà sintesi di quanto questo G20 avrà prodotto. - (PRIMAPRESS)