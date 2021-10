G20 Roma, oggi l’apertura del summit delle 3P con il discorso del premier Mario Draghi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si apre oggi 30 ottobre a Roma, il G20 sotto la presidenza italiana con il premier Mario Draghi che darà il benvenuto ai leader del mondo a partire dalle ore 10 nella Nuvola dell’Eur. Dei 20 grandi della terra saranno presenti fisicamente solo in 18 perché si collegheranno solo in video il presidente cinese Xi-Jinping è quello russo Vladimir Putin, il primo ufficialmente per ragioni di salute, il secondo per questioni legate all’emergenza Covid nel suo paese. Alle 11,30 tutti i membri del summit saranno in posa per la tradizionale foto opportunity mentre l’inizio dei lavori della prima sessione è in programma alle 11,45 sul tema “Global Economy and Global Health”. Alle 15 si apre l’evento collaterale dei leader su "Sostenere le PMI e le imprese di proprietà femminile per crescere meglio". La prima giornata si chiuderà alle 19 con un evento culturale alle Terme di Diocleziano. Ma la parte più importante é quella che ha visto già da ieri gli incontri bilaterali dove si sono incrociati Biden, Macron, Draghi, Johnson per avvicinare le posizioni in vista di Cop26 a Glasgow. Che cosa potrà emergere da questo G20? Gli analisti politici non si aspettano grandi risultati ma verosimilmente potrebbe esserci la conferma della Corporate tax globale che dovrebbe riguardare le multinazionali digitali e poi i vaccini ai paesi fragili. Due obiettivi su cui ci sono già molte convergenze. Sul clima, invece, c’è la grande incognita per una riduzione delle emissioni di Co2 ma per diversi paesi la transizione energetica richiede tempi molto più lunghi. Altro nodo la gestione dei flussi migratori e le attenzioni sono puntate sul presidente turco Erdogan. - (PRIMAPRESS)