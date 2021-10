G20 Italia, Draghi ha aperto il summit: “Occorre multilateralismo non nazionalismi”

(PRIMAPRESS) - ROMA - “Cari colleghi è un piacere darvi il benvenuto a Roma. È bello vedervi qui dopo la pandemia. Ci ha diviso anche il nazionalismo e il populismo ”. Il discorso di apertura del G20 italiano del Presidente del Consiglio, Mario Draghi ha subito puntato sul multilateralismo che sarà essenziale per vincere le sfide che si pongono davanti. Andare avanti da soli non è possibile". Poi Draghi, come aspettative della vigilia, ha voluto ricordare i risultati conseguiti con la vaccinazione ma la necessità di raggiungere entro il 2022 una copertura del 70% globale. Clima e diseguaglianze sociali gli altri aspetti toccati dal premier nel summit con i leader dei Paesi del mondo. Il tavolo del summit con al centro una collina verde e la presenza di camici, bianchi, protezione civile e volontari chiamati nella foto opportunity dei leader dei paesi, sono stati di plus del concetto di inclusività e partecipazione del premier Draghi che cozzano, invece, dell'inutile protesta dei Cobas in questa circostanza. - (PRIMAPRESS)