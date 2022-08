G20 Indonesia: Widodo anticipa la presenza di Xi-Jinping e Putin ma Biden non approva

(PRIMAPRESS) - INDONESIA - Il presidente cinese Xi Jinping e il russo Putin parteciperanno al vertice del G20 in Indonesia che si terrà a novembre prossimo e avrà come tema il rafforzamento del ruolo dell'appuntamento dei "grandi della terra".L'annuncio fatto dal presidente indonesiano, Widodo, però non è stato apprezzato da Biden che ha ricordato che Putin non è gradito al summit per i crimini commessi con l'invasione in Ucraina. " Xi Jinping verrà e anche Putin mi ha detto che ci sarà",ha detto il presidente indonesiano rimarcando che è la prima volta che viene confermata la presenza dei due presidenti al verricetta di novembre.

Il summit che sarà preceduto da una tornata di lavori già a settembre "affronta aree prioritarie che vanno dalla finanza per il clima e dall'architettura sanitaria globale alla transizione digitale, garantendo un coordinamento concertato per una ripresa globale inclusiva".

