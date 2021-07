G20 della Cultura: aperto il vertice al Colosseo con gli interventi di Draghi, Franceschini e Azouley

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si è aperto nell’Arena dell’Anfiteatro Flavio del Colosseo il G20 Cultura. Il ministro della Cultura Dario Franceschini ha accolto le oltre 40 delegazioni attese per il G20 della Cultura. Con il ministro c'è anche la direttrice del parco archeologico del Colosseo Alfonsina Russo e la sottosegretaria Lucia Borgonzoni. Presente il premier Mario Draghi, il direttore generale dell'Unesco, Audrey Azouley, e il direttore del Museo Egizio di Torino, Christian Greco. "Ci incontriamo in un momento cruciale: la pandemia ha reso ancora più evidente quanto siamo interdipendenti, quanto sia necessario che i Paesi lavorino insieme: perché problemi globali esigono risposte globali. Allo stesso tempo la pandemia ci ha anche fatto capire quanto la cultura sia la linfa delle nostre vite. Le piazze vuote, i musei chiusi come i cinema, i teatri, le biblioteche, hanno reso le nostre città tristi, spente. Per questo ora sappiamo che sarà la cultura la chiave della ripartenza, il motore di una crescita innovativa, sostenibile ed equilibrata'' ha detto Franceschini. Il premier Draghi ha sottolineato che l’Italia deve essere custode e laboratorio di idee ma con forte attenzione alla tutela del patrimonio culturale internazionale che deve anche proteggersi dai cambiamenti climatici”.

Dopo la foto di gruppo di tutte le delegazioni, i rappresentanti del G20 si sono trasferiti nei Giardini del Quirinale per il concerto diretto dal maestro Riccardo Muti. - (PRIMAPRESS)