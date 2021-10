G20 Commercio a Sorrento, Di Maio (Esteri): "Rafforzare il sistema multilaterale"

(PRIMAPRESS) - SORRENTO (NAPOLI) - Dopo la giornata plenaria di ieri del G20 dedicata al Commercio in programma a Sorrento, oggi sono iniziati i lavori per portare al centro dell’agenda internazionale, la riforma dell’Organizzazione mondiale del Commercio (Wto) per rilanciare il multilateralismo commerciale.

“Un sistema commerciale multilaterale rafforzato, basato sulle regole, sulla trasparenza e sulla non discriminazione, che abbia al centro il Wto, è fondamentale per mitigare l’impatto duraturo della pandemia e ottenere una migliore ripresa”, ha detto il ministro degli Esteri nei giorni che hanno preceduto la riunione.

Dopo la pandemia,"l'impegno a 'costruire meglio' per una ripresa sostenibile, inclusiva e resiliente va di pari passo con la necessità di rafforzare il sistema commerciale multilaterale con l' Organizzazione Mondiale del Commercio al suo centro", ha detto il ministro degli Esteri, Di Maio, aprendo il G20 del Commercio a Sorrento. Sul tavolo della riunione i temi della riforma del Wto,la sostenibilità ambientale e la risposta del sistema commerciale multilaterale alla pandemia. - (PRIMAPRESS)