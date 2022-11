G20 Bali: l’intervento di Meloni alla plenaria sul cibo ma è la guerra al centro del meeting

(PRIMAPRESS) - BALI (INDONESIA) - Al G20 in corso a Bali intervenendo nella sessione plenaria sull'emergenza alimentare e la salute la premier Giorgia Meloni ha parlato di impatto guerra"devastante" "Un anno fa a Roma nessuno avrebbe pensato di arrivare a questo:guerra, crisi alimentare,emergenza energetica,impatto devastante. Ma non ci siamo fatti intimidire". Così la premier Meloni al G20. "Abbiamo reagito e continuato a lavorare insieme. Non solo su energia e cibo, ma su tante altre sfide:difesa dell'ambiente,contrasto a cambiamenti climatici,infrastrutture più efficienti,istruzione di qualità, assistenza sanitaria per tutti. Le generazioni future meritano un mondo migliore e tutti noi dobbiamo lavorare in questa direzione".

Dunque al centro dei temi del meeting internazionale rimbalza continuamente quello della guerra (è intervenuto in collegamento anche Zelensky). La maggioranza dice 'no' alla guerra "La maggior parte dei membri del G20 ha condannato con forza la guerra in Ucraina e ha sottolineato che sta causando immense sofferenze umane e esacerbando le fragilità esistenti nell'economia globale". Lo si legge nella bozza del comunicato finale del G20, "Ci impegniamo a intraprendere azioni urgenti per salvare vite umane,prevenire fame e malnutrizione, in particolare per affrontare le vulnerabilità dei Paesi in via di sviluppo,e chiediamo un'accelerazione della trasformazione verso un'agricoltura sostenibile". Anche se Meloni ha tenuto a sottolineare che l'energia non sia arma per le privazioni delle libertà dei paesi. - (PRIMAPRESS)