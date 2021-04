Funerali reali per il principe Filippo nella Saint George’s Chapel. Le 41 salve di cannone

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Si terranno sabato 17 aprile i funerali del Principe Filippo nel castello di Windsor. Nell’annuncio dato da Buckingham Palace si precisa anche che i piani per le esequie sono stati ridotti a causa della pandemia. La Regina ha approvato l'ultima versione del programma, secondo cui non ci sarà alcun accesso al pubblico. Il principe Harry ha fatto sapere che parteciperà al funerale del nonno, la moglie Meghan resta negli States per via del suo stato di gravidanza che non le permetterà di viaggiare. Il principe Carlo dedica un video messaggio social alla memoria del padre Nonostante l’assenza di pubblico per il Covid, sarà comunque un cerimoniale da funerale reale. La funzione presso la Saint George's Chapel inizierà alle 15 locali e sarà preceduto da un minuto di silenzio in tutto il Paese. Il programma è stato formalizzato dalla corte, dopo l'approvazione della regina e il via libera del governo di Boris Johnson. L'omaggio più toccante, nel secondo giorno di otto dedicati al lutto, è arrivato dalle forze armate, con le 41 salve di cannone di rito sparate dalla Torre di Londra e da basi e unità militari sparse fra l'isola e i territori d'Oltremare in memoria del principe-reduce di guerra. - (PRIMAPRESS)