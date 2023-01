Funerali Ratzinger: domani la celebrazione di Papa Francesco a Piazza San Pietro

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - Mentre già 135 mila persone hanno reso omaggio alla salma di Papa Benedetto XVI, oggi si completano gli ultimi preparativi per le esequie di domani 5 gennaio che vedranno la partecipazione di delegazioni ecumeniche da tutto il mondo. La funzione celebrativa sarà presieduta da Papa Francesco sul sagrato della Basilica di San Pietro, a partire dalle 9.30. Creando già in questa particolare funzione, il primo caso nella storia della chiesa con il Papa che celebra la funzione del suo predecessore. Acincelebrare saranno più di 400 vescovi e quattromila sacerdoti. Più di 600 i giornalisti accreditati. Le preghiere per il Pontefice emerito e tutti i riti che precederanno e seguiranno il funerale, saranno trasmessi in diretta tv in mondovisione. Solo Italia e Germania presenzieranno con rappresentanze ufficiali alla cerimonia mentre tutti i rappresentanti di altri stati parteciperanno a titolo personale: tra loro i sovrani di Belgio e Spagna e tutti i capi di Stato. - (PRIMAPRESS)