Benedetto XVI, Papa Francesco nell’omelia: “Ha testimoniato il Vangelo nella sua vita”

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - "Seguendo le orme del Signore gli affidiamo il nostro fratello Benedetto XVI". Così Papa Francesco ha aperto la sua omelia nella messa funeraria che si sta svolgendo oggi in Piazza San Pietro. "Benedetto ha testimoniato il Vangelo nella sua vita" ha detto ancora Bergoglio. "Benedetto, fedele amico dello Sposo, che la tua gioia sia perfetta nell'udire definitivamente e per sempre la sua voce!", ha concluso Francesco.

Ma quale eredità lascia Ratzinger a Papa Bergoglio e quali sono state le azioni del Papa emerito?

Il magistero dottrinale di Benedetto XVI si riassume nelle tre Encicliche Deus caritas est (25 dicembre 2005), Spe salvi (30 novembre 2007) e Caritas in veritate (29 giugno 2009). Consegnò alla Chiesa quattro Esortazioni apostoliche, numerose Costituzioni apostoliche, Lettere apostoliche, oltre alle Catechesi proposte nelle Udienze generali e alle allocuzioni, comprese quelle pronunciate durante i ventiquattro viaggi apostolici compiuti nel mondo.

Di fronte al relativismo e all’ateismo pratico sempre più dilaganti, nel 2010, con il motu proprio Ubicumque et semper, istituì il Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, a cui nel gennaio del 2013 trasferì le competenze in materia di catechesi.

Lottò con fermezza contro i crimini commessi da rappresentanti del clero contro minori o persone vulnerabili, richiamando continuamente la Chiesa alla conversione, alla preghiera, alla penitenza e alla purificazione. Come teologo di riconosciuta autorevolezza, ha lasciato un ricco patrimonio di studi e ricerche sulle verità fondamentali della fede. - (PRIMAPRESS)