Frodi Superbonus 110%: approvato decreto in CdM. Draghi non accoglie i dubbi del M5S

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al Decreto legge contro le frodi sui bonus edilizi, come il Superbonus. Il capo delegazione del M5S Patuanelli avrebbe chiesto di trasformare il decreto in emendamento parlamentare, per i dubbi sull'impatto di alcune misure inserite nel testo. Ma la richiesta non sarebbe stata accolta dal premier Draghi e si è proceduto con l'approvazione del decreto. - (PRIMAPRESS)