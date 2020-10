Francia: è lockdown. Lo annuncia Macron nel suo discorso alla nazione

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Il discorso del presidente Emanuel Macron alla Francia era di quelli che in molti si aspettavano: una nuova chiusura del paese. La Francia, dunque, gravata da oltre 33 mila nuovi contagi e 523 decessi nelle ultime 24 ore, torna in lockdown dalla mezzanotte di venerdì 30 ottobre. Lo ha appena annunciato in diretta tv il presidente Emmanuel Macron con un discorso alla nazione nel giorno in cui sono stati sfiorati i 70mila casi in tutto il Paese. L'impennata di nuovi casi, il boom di pazienti ricoverati in terapia intensiva, con numeri mai visti dallo scorso aprile, e la crescente pressione sul sistema sanitario hanno spinto il governo a dichiarare il blocco totale delle attività nel Paese per i prossimi 30 giorni per salvare il Natale e l’economia generata dalle festività natalizie per dare respiro sopratutto al terziario. Tutto chiuso tranne le scuole e lavoro con autocertificazioni.

Si tratta del secondo paese europeo ad annunciare misure così restrittive nella lotta al Coronavirus dopo la Germania, dove Angela Merkel proprio oggi ha annunciato un lockdown "light", con ristoranti e bar chiusi e scuole aperte, a partire dal 2 novembre. - (PRIMAPRESS)