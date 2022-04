Francia: due ore di duello Tv tra Macron e Le Pen con il presidente uscente all’attacco

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Due ore e mezzo di faccia a faccia in diretta tv a 4 giorni dal ballottaggio per le presidenziali. Scintille tra i due quando il dibattito è planato sul tema della guerra in Ucraina e del ruolo della Francia. Macron ha accusato Marine Le Pen di essere "dipendente dal potere russo" per essersi presentata candidata grazie al prestito di una banca russa. Scontro anche sull'Ue e sulle ricette economiche dei due sfidanti.

La leader di estrema destra Marine Le Pen è rimasta indietro rispetto a Emmanuel Macron nei sondaggi, ma milioni di elettori sono ancora indecisi. I due candidati si sono confrontati sul costo della vita, sulla Russia, sui cambiamenti climatici e sull'immigrazione.

I prezzi vertiginosi dell'energia e dei negozi hanno dominato la campagna e sono stati subito protagonisti del dibattito, in onda sulle due maggiori reti televisive e sui grandi telegiornali.

Emmanuel Macron è stato ampiamente considerato il vincitore del dibattito del 2017, quando il suo rivale è apparso agitato e impreparato. Ma questa volta Marine Le Pen era pronta fin dall'inizio e molto più composta.

Durante il dibattito, è stato Macron a passare all'offensiva, apparendo più come uno sfidante che come un incumbent, interrompendo ripetutamente il suo rivale.

All'inizio dell'incontro, la signora Le Pen ha affermato che il 70% dei francesi credeva che il proprio tenore di vita fosse diminuito negli ultimi cinque anni e che sarebbe stata la presidente della pace civile e della fratellanza nazionale.

Macron ha affermato che la Francia ha conosciuto una crisi senza precedenti, con il Covid seguito dalla guerra in Europa. Aveva guidato la Francia attraverso quelle sfide e mirava a rendere la Francia un paese più forte, ha affermato. Dopo un inizio relativamente civile, il dibattito è diventato rapidamente combattivo. - (PRIMAPRESS)