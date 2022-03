Forze russe si concentrano ad Est ma senza rifornimenti. Nella notte bombe su Kiev

(PRIMAPRESS) - Ucraina, Gb: russi si concentrano a Est Secondo l'intelligence britannica, l'esercito della Federazione russa cerca di accerchiare quello ucraino davanti alle regioni separatiste, nell'est del Paese.Lo rende noto in un tweet il ministero della Difesa di Londra. Le forze russe stanno anche avanzando da Kharkiv, a nordest, e da Mariupol,a sud, ma il campo di battaglia nell'Ucraina settentrionale "rimane in gran parte statico con i contrattacchi ucraini locali che ostacolano i tentativi russi di riorganizzare le loro forze".

Intanto c'è stato un nuovo raid vicino Kiev, bimbo ferito L'ufficio del procurtatore in Ucraina segnala un nuovo attacco russo nei pressi di Kiev nelle scorse ore, in cui quattro persone sono state ferite, tra cui un bambino. Lo riferisce il Kyiv Independent. Il raid ha colpito la cittadina di Boyarka, a circa 20km a sud-est della capitale ucraina.