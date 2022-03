Formula 1: finalmente Ferrari in Bahrain con la doppietta di Lecrerc e Sainz

(PRIMAPRESS) - BAHREIN - Clamorosa doppietta Leclerc-Sainz nel Gp di apertura in Bahrain. Il monegasco sempre in testa, lo spagnolo brucia Verstappen a due giri dalla fine. Leclerc scatta dalla pole davanti a Verstappen e Sainz. Hamilton cambia le gomme per prima ma va lungo. Pit stop Verstappen e Leclerc, che lottano per la testa. Anche nella seconda sosta, l' olandese precede il ferrarista, ma il cambio gomme mette le ali a Leclerc. A fuoco la AlphaTauri di Gasly:safety car Leclerc ai box e rientra per trionfare. - (PRIMAPRESS)