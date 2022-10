Fiducia governo, Meloni “Introdurremo un nuovo patto fiscale”. Lavoro e non reddito di cittadinanza

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Tra i tanti pesi che sento c'è quello di essere la prima donna capo del governo".Così la premier Meloni, alla Ca- mera per la fiducia. Ricorda tutte "le donne che hanno costruito la scala che mi permette di rompere il tetto di cri- stallo". Ringrazia Mattarella per "i preziosi consigli" e Draghi per il sereno passaggio di consegne."La situazione dell' Italia non permette di perdere tempo". La fiducia richiesta "è una responsabi- lità. Un momento fondamentale della democrazia,alla quale non assuefarsi mai". "Introdurremo nuovo patto fiscale" e sottolinea il controllo sull'agenzia dell'entrate sui reali incassi e non sulle cartelle inviate. E ancora "Questo governo aiuterà chi vuol fare" riferendosi ad agevolare le imprese e non a contrastarle burocraticamente. "Lavoro e non reditto di cittadinanza" con un percorso formativo. Scuola e università centrali alla funzione di governo.

Settanta minuti di discorso dove si è sentita la conoscenza profonda del paese. - (PRIMAPRESS)