Fiducia governo: al Senato la replica della premier Meloni. La chiama per il voto entro le 20

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo le dichiarazioni di voto è iniziata la replica in Senato della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per la fiducia al governo. Nell'Aula di Palazzo Madama si sta svolgendo il secondo round, dopo la Camera di ieri, per la fiducia al governo di Centrodestra. La discussione sulla fiduicia è cominciata alle ore 13. Giorgia Meloni, presente in Aula, ha ascoltato gli interventi per poi replicare alle obiezioni sollevate dall'opposizione. Dopo la replica di Giorgia Meloni, ci sarà la 'chiama' dei senatori e il voto di fiducia che dovrebbe arrivare poco prima delle 20. - (PRIMAPRESS)