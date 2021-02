Fiducia Draghi: il M5S con il 59,3% dice sì al governo Draghi che domani sale al Quirinale

(PRIMAPRESS) - ROMA - È stato il notaio, per conto della Casaleggio Associati, a certificare la votazione sulla Piattadorma Rousseau relativamente alla fiducia al premier incaricato Mario Draghi. Il 59,3% degli iscritti si è espresso favorevolmente alla fiducia. Davide Casaleggio ha sottolineato l'importanza della partecipazione della base alla politica del paese. Resta, tuttavia, la spaccatura all'interno del movimento guardando quanto emerso dalla votazione stessa.

Imtanto è quasi certo che domani Draghi salirà al Quirinale per sciogliere la sua riserva e per concordare con il Presidente Mattarella la lista dei ministri che comporrà il nuovo governo. Prevedibilmente Sabato 13 Mario Draghi potrebbe presentarsi per il giuramento. - (PRIMAPRESS)