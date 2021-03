Festival di Sanremo: domani al via senza pubblico e sicurezza da G7

(PRIMAPRESS) - SANREMO - La sfida del della 71ma edizione del Festival della canzone italiana di Sanremo non sarà solo musicale ma quest’anno dovrà fare i conti con l’emergenza sanitaria da Covid. Non solo sarà senza pubblico (fatto che aveva irritato il conduttore Amadeus ma che ha dovuto farsene presto una ragione) ma avrà un dispositivo di sicurezza da G7. Per l’inizio di domani 2 marzo, infatti, è stato messo a punto una complessa macchina di sicurezza pubblica coordinata dal prefetto Alberto Intini e dal questore Pietro Milone che hanno coinvolto tutte le forze di polizia. Controlli sulle arterie stradali della Polstrada ma anche reparti anti-crimine. - (PRIMAPRESS)