Festa Repubblica: la sobria cerimonia che celebra le Forze Armate con l’omaggio di Mattarella

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il 4 novembre l'Italia ricorda l'Armistizio di Villa Giusti - entrato in vigore il 4 novembre 1918 - che consentì agli italiani di rientrare nei territori di Trento e Trieste, e portare a compimento il processo di unificazione nazionale iniziato in epoca risorgimentale. All'Altare della Patria si celebra il giorno dell'Unità Nazionale e Festa delle Forze Armate, il presidente della Repubblica, del Consiglio e del Senato deporranno un corona d'alloro. Una cerimonia laica che sarà molto sobria hanno voluto sottolineare i vertici di Stato.

Il 4 novembre terminava la Prima Guerra Mondiale. Per onorare i sacrifici dei soldati caduti a difesa della Patria il 4 novembre 1921 ebbe luogo la tumulazione del "Milite Ignoto", nel Sacello dell'Altare della Patria a Roma. Con il Regio decreto n.1354 del 23 ottobre 1922, il 4 Novembre fu dichiarato Festa nazionale.

In questa giornata si intende ricordare, in special modo, tutti coloro che, anche giovanissimi, hanno sacrificato il bene supremo della vita per un ideale di Patria e di attaccamento al dovere: valori immutati nel tempo, per i militari di allora e quelli di oggi.

Alle 9 di questa mattina dopo la deposizione della corona d'alloro dinanzi la tomba del Milite Ignoto, c'è stato il tradizionale passaggio delle Frecce Teicolori. È sempre questa mattina il ministro della Difesa Crosetto aveva partecipato alla cerimonia alla stazione Termini a Roma per ricordare il treno che nel '21 trasportò la salma del Milite Ignoto.

Mattarella: pace valore da preservare "La pace è un valore da coltivare e preservare" e "l'aggressione"della Russia contro l'Ucraina"ci chiama alla responsabilità di testimoniare le nostre convinzioni,sottolineando la necessità di presidiare, con i nostri alleati, i principi su cui si fonda la cooperazio- ne". Così il presidente Mattarella nel messaggio in occasione del 4 novembre. Oggi"rendiamo onore alle forze armate che con la loro dedizione,il loro contributo hanno consentito all'Italia di divenire uno stato unito,libero e democratico", prosegue il capo dello Stato.

- (PRIMAPRESS)