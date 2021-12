Festa dell’Immacolata, la preghiera di Papa Francesco a Piazza di Spagna con i VVFF

(PRIMAPRESS) - ROMA - Un Papa mattiniero ha rivolto una preghiera alla colonna dell'Immacolata a Piazza di Spagna. Il Santo Padre si è recato a sorpresa, poco dopo le 6,a Piazza di Spagna a Roma, per una preghiera alla Madonna nel giorno dell'Immacolata. Presenti,come tradizione,i Vigili del Fuoco,che hanno posto i fiori ai piedi della statua in cima alla colonna dell'Immacolata. Anche l'anno scorso il Pontefice andò a Piazza di Spagna all'alba, per evitare assembramenti. Alle 6.20 il Pontefice ha salutato i Vigili del fuoco,i giornalisti e una piccola folla, e si è recato alla Basilica di Santa Maria Maggiore, prima di rientrare in Vaticano. - (PRIMAPRESS)