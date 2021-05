Festa del lavoro, gli eventi sindacali e il ricordo di Mattarella delle vittime sui cantieri

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'importanza del lavoro, della sicurezza e della salute sono il tema delle celebrazioni di oggi. Lo slogan scelto da Cgil,Cisl e Uil, infatti,è "L'Italia si cura con il lavoro", per ribadirne la centralità e per ricostruire su basi nuove il Paese e affrontare con equità le conseguenze della pandemia. Tre i distinti eventi sindacali presso luoghi simbolo del mondo del lavoro: Landini(Cgil) alle acciaierie di Terni, Sbarra (Cisl) all'ospedale dei Castelli a Fontana di Papa (Roma)e Bombardieri (Uil)alla Amazon di Passo Corese(Rieti). Alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la festa del lavoro si celebra oggi, al Quirinale. La cerimonia viene trasmessa in diretta streaming e su Rai Uno. Prima della cerimonia, il Capo dello Stato ha deposto una corona sul Monumento dedicato alle vittime del lavoro, presso la sede Centrale dell’INAIL. - (PRIMAPRESS)