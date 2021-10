Festa dei nonni, il contributo degli anziani all'economia familiare nel post-pandemia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi 2 ottobre, in alcune parti del mondo si celebra la giornata dei nonni. E' l'occasione in molti paesi per radiografare anche la situazione demografica ma sopratutto registrare il loro contributo attivo, anche in termini economici, alle giovani famiglie. I nonni aiutano il bilancio in più di una famiglia su 3, e la tendenza si è accentuata con la crisi causata dalla pandemia da Covid-19. E' quanto emerge dalla rilevazione on line della Coldiretti per la Festa dei Nonni che coinvolge circa 12 mln di persone. Il 38% vede nella presenza di un pensionato un importante fattore per contribuire al reddito familiare, e il 35% guarda ai nonni come un valido aiuto per seguire i bambini. Un 17% ne apprezza i consigli e il 4% il sostegno domestico. Solo il 6% li considera un peso. - (PRIMAPRESS)