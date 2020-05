Fase2: in arrivo la carica dei 60 mila volontari anti-movida ma scatta la polemica bibartisan

(PRIMAPRESS) - ROMA - Movida e violazione delle prescrizioni di contenimento del virus fanno scoppiare la polemica bipartisan sui 60mila volontari in arrivo per aiutare i sindaci a far rispettare le regole della Fase 2. Favorevoli all’operazione i sindaci, a partire dal presidente Anci, Decaro,e i governatori come Bonaccini, presidente Conferenza StatoRegioni, ma in ordine sparso tra maggioranza e opposizione si leva la protesta. Il Ministero per gli Affari Regionali minimizza e chiarisce: "Non sono ronde” ma non convincono i riluttanti parlamentari Orfini (Pd), Renzi (Iv) Mulè(FI), e Meloni (FdI). - (PRIMAPRESS)