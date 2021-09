Expo 2030: il premier Mario Draghi candida Roma ad ospitare l'Esposizione Universale

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi ha ufficialmente candidato la città di Roma ad ospitare l'Expo 2030. E' stato lo stesso premier ad anticipare con una nota inviata a tutti i candidati alla carica di sindaco, la decisione di intraprendere questo percorso di vetrina internazionale. Nella lettera di Draghi si legge: "Si tratta di una grande opportunità per lo sviluppo della Città. All'Esposizione Universale del 2030 sono candidate anche altre città come Mosca e Busan in Corea del Sud. Una scelta condivisa anche dal Ministro degli Esteri Di Maio:"E' un traguardo che significa ripartenza per tutta l' Italia" con opportunità e rilancio. L'ultima per Roma è stata nel 1887. - (PRIMAPRESS)